Samsung удвоит память в своих смартфонах

Корпорация Samsung решила удвоить объем встроенной памяти в базовых вариантах новых смартфонов. Об этом в X сообщил известный инсайдер Абхишек Ядав, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Ядава, смартфон Galaxy S24 в базовом исполнении будет иметь 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Таким образом, корейская компания впервые оставит свои девайсы без варианта с 8 гигабайтами оперативной памяти. При этом неизвестно, придется ли пользователям доплачивать за апгрейд.

Представленный в начале 2024 года Samsung Galaxy S24 в базе имел 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Если сообщение инсайдера верно, то Samsung увеличит объем оперативной памяти в базовой версии и удвоит встроенную память.