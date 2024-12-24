Google готова к компромиссу ради сохранения Chrome

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., предложила суду ряд уступок для разрешения опасений в отношении ее доминирующего положения на рынке и недопущения рекомендованной Минюстом США продажи браузера Chrome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Barron's.

В частности, Google готова допустить установку различных дефолтных поисковых систем на разных платформах, что, в частности, позволит Apple Inc. определить другие поисковики по умолчанию для iPhone и iPad.

Google также предлагает возможность смены дефолтного поисковика на этих платформах минимум раз в год.

При этом в браузерах необходимо сохранить возможность установки Google в качестве поисковой системы по умолчанию, а их владельцам - зарабатывать на таком партнерстве, считает компания.

Кроме того, интернет-гигант предлагает на три года ввести запрет на обязательство производителей устройств и других его партнеров распространять в США его флагманский ИИ-продукт - чат-бот Gemini. Google через Chrome направляет пользователей к Gemini.

В ноябре сообщалось, что министерство юстиции страны намерено добиваться разделения Google, в том числе за счет продажи компанией браузера Chrome, чтобы решить проблему монополизации ею сферы интернет-поиска.