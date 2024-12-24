Раскрыты сроки появления первых складных гаджетов Apple

Журналисты The Wall Streer Journal (WSJ) и Bloomberg предсказали, что американская корпорация Apple выпустит первые складные устройства не раньше 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников WSJ, компания Тима Кука представит складные гаджеты не раньше 2026-го. На этот год фирма запланировала релиз двух устройств с гибким дисплеем. Одним из них может оказаться складным iPhone, который в разложенном состоянии будет иметь дисплей, больший чем у iPhone 16 Pro Max - не менее 7 дюймов.

Раскрывшие сроки выхода гаджетов источники также отметили, что в компании тестировали дисплей, который при складывании находился бы на внешней стороне устройства. Однако Apple столкнулась с проблемами при разработке специального шарнира и крышки.

Марк Гурман из Bloomberg также уверен, что IT-гигант выйдет на рынок складных аппаратов не раньше 2026 года. Он считает, что одним из первых складных гаджетов окажется гигантский планшет с диагональю дисплея, "приюлижающейся к 20 дюймам". По словам Гурмана, концептуальный девайс выгляит как два планшета iPad Pro, поставленных рядом. Гаджет появится в 2028 году.