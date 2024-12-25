Google достигла прорыва в сфере квантовых компьютеров

Google достигла значительного прорыва в области квантовых вычислений, представив новый процессор Willow, который впервые преодолел порог квантовой коррекции ошибок. Это означает, что при увеличении числа кубитов частота ошибок не растет, а снижается. Об этом сообщает издание Ars Technica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для развития квантовых технологий Google построила собственный производственный центр для создания сверхпроводящих процессоров. Новый процессор Willow стал вторым поколением квантовых процессоров Google, и его архитектура позволила снизить уровень ошибок благодаря увеличению размеров отдельных кубитов, сделав их менее чувствительными к шуму.

Ключевым аспектом исследования стало поведение логических кубитов, представляющих из себя главный элемент квантовых вычислений. Они состоят из нескольких аппаратных кубитов, которые работают вместе для выявления и исправления ошибок. Для выполнения сложных алгоритмов, требующих нескольких часов, стабильность таких кубитов крайне важна, и новый результат Google подтверждает, что улучшенная система коррекции ошибок может обеспечить необходимый уровень надежности.

Исследование показало, что переход от расстояния трех к пяти и затем к семи снижает количество ошибок вдвое на каждом этапе. Однако кубиты все еще подвержены редким сбоям, и их изучение затруднено.

Полученные результаты открывают путь к построению полезных на практике квантовых систем. К концу десятилетия Google планирует создать полноценный отказоустойчивый квантовый компьютер и начать предоставлять квантовые вычисления через облако.

Квантовый компьютер - это вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер в отличие от обычного оперирует не битами, а кубитами, имеющими значения одновременно. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного преимущества над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.