Зонд NASA установил рекорд, сблизившись с Солнцем

Межпланетная станция Parker Solar Probe проводит гравитационный манёвр через солнечную корону и установила рекорд по сближению с Солнцем. Зонд попытается выйти на связь с Землей 27 декабря.

Как сообщает Day.Az, информация поступила от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Parker сейчас выполняет гравитационный манёвр и не может выйти на связь с нами до 27 декабря, когда отправит сигнал о своем состоянии", - говорится в сообщении NASA в X.

По данным ведомства, зонд приблизился к Солнцу на рекордное расстояние - 6,1 миллиона километров. Это произошло 24 декабря около 14:53 по московскому времени (15:53 по бакинскому времени). Аппарат успешно связывался с NASA в Австралии 20 декабря, и все системы функционировали нормально. Руководитель миссии Ник Пинкейн отметил, что ни одно человеческое устройство ранее не приближалось так близко к Солнцу, и что зонд поможет ученым получить данные с неизведанной территории.

Зонд также установил новый рекорд скорости среди объектов, созданных человеком. Во время маневра его скорость достигала 692 тыс. км/ч, что превысило предыдущий рекорд 2023 года, когда он облетал Венеру. В ходе маневра аппарат проходит через солнечную корону, где температура может достигать 982 градусов Цельсия.

Миссия Parker Solar Probe (PSP) была запущена в августе 2018 года. В 2021 году аппарат уже совершал маневр вокруг Солнца и собрал новые данные о его короне. Ожидается, что информацию, собранную в ходе текущей миссии, зонд начнет передавать на Землю в конце января.