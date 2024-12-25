Apple обвинили в очередном нарушении патента

Южнокорейская компания LS Cable & System обвинила корпорацию Apple в краже патента. Об этом сообщает корейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Интересы истца касаются патента US8013568, который описывает технологию беспроводной зарядки. Изобретение было зарегистрировано в 2011 году. В LS Cable & System считают, что Apple незаконно использует патент и нарушает права посредством распространения iPhone, AirPods и Apple Watch.

В компании рассказали, что обнаружили первое нарушение патента, когда изучали устройство беспроводной зарядки AirPower, представленной в 2017 году. Однако позже выпуск устройства был отменен. Очередное недобросовестное использование патента в корейской компании заметили несколькими годами позже, когда изучили технологию беспроводной зарядки смартфонов, наушников и умных часов Apple.

Истец заявил, что с 2019 года отправляет американской корпорации уведомления о нарушении патента. Однако в компании Тима Кука якобы игнорируют сообщения.