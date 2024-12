https://news.day.az/hitech/1718260.html

Аналог Steam Deck от Lenovo получит версии на Windows и SteamOS

В сеть утекли фотографии и характеристики портативной консоли Lenovo Legion Go S, которую представят на выставке CES 2025. Об этом сообщает портал VideoCardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Согласно источнику, Legion Go S получит восьмиядерный процессор AMD Ryzen Z2 Go на архитектуре Zen 3+ с графическим чипом Radeon 800M.