Аналог Steam Deck от Lenovo получит версии на Windows и SteamOS

В сеть утекли фотографии и характеристики портативной консоли Lenovo Legion Go S, которую представят на выставке CES 2025. Об этом сообщает портал VideoCardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Legion Go S получит восьмиядерный процессор AMD Ryzen Z2 Go на архитектуре Zen 3+ с графическим чипом Radeon 800M. Устройство оснастят 8-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.

В базовой комплектации Legion Go S предложит 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Также будет доступна модель с хранилищем на 1 ТБ и 32 ГБ ОЗУ.

Среди прочего устройство оснастят двумя портами USB4 и несъемными контроллерами Legion TrueStrike, тогда как в оригинальной версии Legion Go стоит съемный, как у Nintendo Switch.

Отмечается, что Lenovo Legion Go S в белом цвете будет работать на Windows, тогда как модель с серым корпусом - на SteamOS, что сделает новинку первым устройством с прошивкой, как у Steam Deck.

Ожидаемая цена устройства составляет около €600. По слухам, Lenovo помимо этой модели также представит Legion Go 2.