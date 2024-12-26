NASA представило уникальное звездное скопление «космическая елка»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило общественности захватывающий снимок уникального звездного скопления, которое получило романтическое название "космическая елка".

Как передает Day.Az, удивительное открытие поражает своей молодостью: входящим в скопление звездам всего от 1 до 5 млн лет. Для сравнения, наше Солнце можно назвать настоящим долгожителем - ему около 5 млрд лет. Это все равно что сравнить новорожденного младенца с пожилым человеком.

Загадочное космическое образование находится на расстоянии в 2,5 тыс. световых лет от нашей планеты. Чтобы получить этот великолепный снимок, ученые объединили данные обсерватории NASA в Алабаме (США) с оптическими наблюдениями, сделанными при помощи современного телескопа астрофотографа из Аризоны (США).