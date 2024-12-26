В смартфонах Huawei нашли запрещенные детали

Аналитики исследовательской компании TechInsights обнаружили в смартфонах серии Huawei Mate 70 произведенные за пределами Китая компоненты. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инженеры канадской фирмы нашли в устройстве Huawei Mate 70 Pro DRAM-модуль оперативной памяти на 12 гигабайт, произведенный южнокорейской компанией SK Hynix. Также специалисты обнаружили в этом смартфоне NAND-модуль на 512 гигабайт, тоже произведенный фирмой из Южной Кореи. Оказалось, что аналогичные детали используется и в более дорогом смартфоне Mate 70 Pro Plus.

По словам журналистов SCMP, использование Huawei деталей от иностранных компаний при производстве смартфонов запрещено из-за санкций США. Также считалось, что новые телефоны бренда на 100 процентов состоят из отечественных компонентов - в начале декабря о полной локализации говорил генеральный директор Huawei Ричард Ю.

Специалисты медиа предположили, что китайский IT-гигант использовал иностранные детали, так как в условиях санкционных ограничений не может произвести свои. В Huawei отказались комментировать сообщение. В SK Hynix заявили, что "строго соблюдают соответствующие политики с момента объявления ограничений против Huawei, а также приостановили все транзакции с компанией с тех пор". Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.