Умные фритюрницы и телевизоры уличили в прослушке

Британский регулятор отреагировал на жалобы о том, что умные бытовые приборы начали собирать излишние данные пользователей. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Управление комиссара по информации (ICO) выразило озабоченность после того, как специалисты потребительской компании Which? рассказали о гаджетах, прослушивающих британских пользователей. В расследовании было отмечено, что фритюрницы китайских брендов Xiaomi, Tencent и Aigostar активировали микрофон смартфонов пользователей без видимой причины.

Также специалисты уличили умные телевизоры Hisense и Samsung в запрашивании индекса почтового адреса пользователей, а смарт-часы Huawei Ultimate - девяти "сомнительных" разрешений. Позже представители корпорации Huawei ответили, что все запросы их гаджетов являются обоснованными.

Исполнительный директор ICO Стивен Алмонд заметил, что потребители часто платят дважды: первый раз - покупая технику, второй раз - своими данными. Специалисты регулятора пообещали выпустить в марте 2025 года список рекомендаций по сбору данных, ограничивающих производителей умной бытовой техники.