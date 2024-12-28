Новая компьютерная мышь Apple будет лишена главного недостатка

Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On от известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, Apple работает над масштабным редизайном фирменной компьютерной мышки Magic Mouse. При этом компания уделяет особое внимание главным претензиям пользователей в адрес существующего продукта. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple недавно обновила Magic Mouse, добавив в нее порт USB-C, поэтому новый продукт может появиться не скоро. Гурман утверждает, что Apple стремится разработать что-то, что лучше соответствовало бы современной эпохе.

Пользователи уже давно критикуют эргономику Magic Mouse, которая делает ее неудобной при длительном использовании. Кроме того, вот уже несколько поколений к ряду в Magic Mouse порт для подключения кабеля питания располагается на нижней панели, что делает невозможным использование мышки во время зарядки.

Гурман не говорит напрямую, что Apple избавится от этой раздражающей конструкционной особенности, но всячески на это намекает. По его словам, "Apple стремится создать что-то более актуальное, а также устранить давние жалобы".

В отчете Гурмана не так много других подробностей об устройстве. В частности, неизвестно, как оно в конечном счете будет выглядеть. Однако в 9to5Mac не исключают, что новинка Apple будет похожа на Logitech MX Master.

Кроме того, Гурман не ждет скорого запуска новой версии Magic Mouse. По его словам, на разработку уйдет от 12 до 18 месяцев. Таким образом, новинка, скорее всего, дебютирует в 2026 году вместе с обновленными компьютерами Mac.