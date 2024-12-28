HMD анонсировала смартфон для футбольных фанатов

Компания HMD Global расширила ассортимент смартфонов Skyline, выпустив новую цветовую гамму Blue Topaz, разработанную в сотрудничестве с футбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксклюзивная версия Blue Topaz оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. В качестве дополнительного бонуса покупатели получат официальный шарф футбольного клуба "Барселона". За исключением цвета, новое устройство сохраняет технические характеристики своих обычных модификаций.

То есть, HMD Skyline оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3 и вписан в прямоугольный корпус устройства. Смартфон также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения, и специальной кнопкой для выполнения персонализированных задач.

Устройство оснащено тройной камерой, включающей 108-мегапиксельный основной сенсор с гибридным OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив, оптимизированный для портретных снимков. Фронтальная камера на 50 МП поддерживает функцию автофокусировки и отслеживания взгляда.

Skyline имеет процессор Snapdragon 7s Gen2 и аккумулятор емкостью 4600 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Новинка продается по цене £400.