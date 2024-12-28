Конкурент PlayStation перестанет выпускать эксклюзивные игры

Подразделение Xbox корпорации Microsoft больше не будет выпускать и продюсировать игры эксклюзивно для одной платформы. Об этом заявил в своем X известный инсайдер JezCorden, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации специалиста, для Xbox больше не планируют выпускать эксклюзивы - игры, которые доступны только на одной платформе. JezCorden заметил, что конкурент PlayStation собирается в крайнем случае делать игры эксклюзивными временно, а спустя несколько месяцев выпускать их для всех.

Один из подписчиков JezCorden напомнил игровую серию Fable, которая оказалась доступной только на консолях от Microsoft. На комментарий инсайдер отреагировал заявлением, что игры Fable оказались крайне дорогими в разработке, потому что выпускались только для ПК и Xbox.