Китайская коммерческая ракета взорвалась после запуска
Испытания китайской коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 ("Лицзянь-1 Y6") прошли неудачно.
Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик CAS Space, передает ТАСС.
В компании рассказали, что ракета была запущена в пилотной зоне коммерческих космических инноваций "Дунфэн" 27 декабря в 9:03 по местному времени (5:03 GMT).
Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени, после чего сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.
Руководство CAS Space принесло извинения партнерам и пообещало провести расследование и сделать все возможное для успешных запусков в будущем.
По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, китайская компания планировала вывести на орбиту 11 спутников, включая прототип аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский малый спутник CASAA-Sat.
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