Китайская коммерческая ракета взорвалась после запуска

Испытания китайской коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 ("Лицзянь-1 Y6") прошли неудачно.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик CAS Space, передает ТАСС.

В компании рассказали, что ракета была запущена в пилотной зоне коммерческих космических инноваций "Дунфэн" 27 декабря в 9:03 по местному времени (5:03 GMT).

Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени, после чего сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Руководство CAS Space принесло извинения партнерам и пообещало провести расследование и сделать все возможное для успешных запусков в будущем.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, китайская компания планировала вывести на орбиту 11 спутников, включая прототип аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский малый спутник CASAA-Sat.