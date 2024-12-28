Apple перестала продавать в странах ЕС сразу три модели iPhone

Компания Apple прекратила продавать на своем сайте в странах ЕС iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE третьего поколения в связи со вступающим в силу указом о едином стандарте зарядных устройств для смартфонов. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, эти модели iPhone больше уже недоступны в интернет-магазине Apple в странах ЕС и стран, входящих в Европейский единый рынок, например в Швейцарии.

В соответствии с новыми правилами, страны - члены Европейского Союза обязаны обеспечить соответствие зарядных устройств для мобильных устройств не позднее 28 декабря 2024 года. Исключение составляют портативные компьютеры, для которых переход на разъем USB-C должен быть завершен до 28 апреля 2026 года.

Таким образом, оснащенные проприетарным разъемом Lightning устройства были сняты с продажи. Современный порт USB-C предлагают лишь модели iPhone 15 и iPhone 16.

Ожидается, что в марте Apple представит iPhone SE четвертого поколения с портом USB-C. Выпуск iPhone 14 и 14 Plus, вероятно, был бы прекращен в сентябре, если бы не новые правила.