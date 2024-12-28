В приложении YouTube появилась новая кнопка

В приложении YouTube на Android появилась новая кнопка Play something, нажатие по которой запускает случайные видеоролики. Об этом сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кнопка расположена в правом нижнем углу над нижней панелью приложения YouTube для Android. Нажатие на нее запускает видео в вертикальном интерфейсе, наподобие YouTube Shorts. Функция предназначена для просмотра обычных видео, предоставляя возможность ставить отметки "Нравится" и "Не нравится", писать комментарии сбоку и использовать ползунок временной шкалы внизу ролика.

Кнопка исчезает при активации мини-плеера - уменьшенной версии видеоплеера платформы. Контент, выбираемый функцией, подбирается алгоритмами на основе истории просмотров и предпочтениях пользователя.

Кнопка Play something была обнаружена в приложении YouTube для Android версии 19.50. На данный момент нововведение находится на стадии тестирования, и сроки ее общедоступного релиза пока не раскрываются. Также неизвестно, появится ли кнопка в приложениях для других платформ и веб-версии.