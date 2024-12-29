Tesla, подвинься: Li Auto создаст человекоподобного робота

Li Auto займется разработкой андроидов. Китайские компании все больше включаются в гонку "умных" технологий. По словам генерального директора Li Auto (она же LiXiang) Ли Сяна, фирма с вероятностью 100 процентов будет выпускать человекоподобных роботов. Однако есть некоторые задачи, которые необходимо решить, прежде чем можно будет говорить о полноценных андроидах, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ли Сян прогнозирует, что автомобили скоро окончательно превратятся из транспортных средств в гаджеты на колесах. Машина с системами автономного вождения, умеющая читать дорожные знаки и распознавать других участников дорожного движения, уже сейчас является своего рода роботом.

Однако прежде чем переходить к гуманоидным роботам, нужно серьезно доработать машинные автопилоты. Пока она далеки от совершенства, отметил глава Li: индустрия не может создать полноценную систему четвертого уровня. Если автомобили не смогут ездить полностью автономно, то и у роботов будут весьма ограниченные возможности, заключил Ли Сян.

Ранее он поставил цель сделать Li Auto ведущей компанией в области искусственного интеллекта к 2030 году. Однако в сфере роботизированного такси компания не будет соперничать с Tesla: ее миссия - создание мобильного дома.

Tesla год назад представила второе поколение робота Optimus. По словам Илона Маска, производство может стартовать уже в 2025 году, но в 2024-м компания показала только фигурку со сгибающимися конечностями. Также разработку ведет Xpeng, а Zeekr, Dongfeng, BMW, Jaguar Land Rover и другие начали использовать продвинутых роботов на производстве.