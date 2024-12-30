Создатели GTA VI пообещали удивить геймеров

Глава компании Take-Two Штраус Зельник, которая издает игры серии GTA, пообещал, что новая часть окажется масштабнее, чем геймеры могут себе представить. На это обратило внимание издание GameRant, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В интерьвью YouTube-блогеру Коннеру Мэзеру Зельник заявил, что долгожданное продолжение серии Grand Theft Auto стоит того, чтобы ждать. "Наши команды работают над тем, чего вы даже не можете себе представить", - признался топ-менеджер Take-Two.

Штраус Зельник заметил, что GTA VI будет гораздо масштабнее, лучше, захватывающее, удивительнее и красивее, чем ожидают пользователи. Однако специалист не стал раскрывать точных деталей, отметив, что лично он не занимается производством игр, но следит, чтобы все было хорошо.

Кроме того, Зельник отреагировал на сообщения фанатов, которые не могут дождаться новых трейлеров и выхода игры. Он отметил, что понимает чувства игроков, но попросил их немного потерпеть. GTA VI запланирована на осень 2025 года, игра выйдет на консолях PlayStation и Xbox. 13 декабря на церемонии The Game Awards GTA VI выиграла в номинации "Самая ожидаемая игра".