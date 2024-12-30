Представлен смартфон из золота 18 карат

Изготовитель эксклюзивных гаджетов Caviar представил эксклюзивное издание Huawei Mate XT, полностью покрытый из чистого золота 18 карат. Вес этого смартфона составляет почти 1 кг (2.2 фунта), а его цена составляет 100 000 долларов США.

Как передает Day.Az, об этом пишет ixbt.com.

В отличие от ранее выпущенной версии Caviar "Золотой дракон" с 24-каратным золотым напылением, эта ограниченная серия представляет собой настоящее цельное золото, что подчеркивает ее индивидуальный характер. Дизайн отличается вырезом в форме таблетки для фронтальной камеры и большим круглым модулем камеры на задней панели.

Компания уточнила, что данная модель изготовлена на заказ и не доступна для покупки на их сайте. Однако они предлагают и вариант с позолотой в 24 карата для тех, кто ищет более доступную роскошь. Эта версия имеет уникальную текстуру, вдохновленную древним китайским искусством, в частности, многослойной техникой ковки стали Longquan, которая датируется XII веком до нашей эры.

Caviar не планирует тиражировать этот конкретный Mate XT из 18-каратного золота. Однако в компании заявили, что в разработке могут появиться и другие модели из 18-каратного золота, основанные на различных смартфонах.