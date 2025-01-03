Новая технология поможет заряжать телефон в кармане

В основе новой технологии беспроводной зарядки лежит явление электрического резонанса - увеличение токов и напряжений на отдельных участках цепи при изменении частоты сигнала. Это делает ее более совершенной по сравнению с традиционным методом, который использует магнитный резонанс - избирательное поглощение веществом электромагнитных волн определенной частоты.

Магнитный резонанс требует точного позиционирования устройства на зарядной платформе, что ограничивает его практическое применение. Электрический резонанс позволяет передавать энергию в пространстве свободно, независимо от расположения устройства. Благодаря этому новая система работает в любом месте - на стенах, полу или даже в воздухе.

В основе устройства системы лежит уникальная конструкция приемника с открытой бифилярной катушкой, которая обеспечивает оптимизацию процесса передачи энергии. С помощью нее команде удалось достичь мощности передачи до 50 ватт, что позволяет заряжать не только телефоны, но и другие устройства. Кроме того, система поддерживает одновременную зарядку нескольких гаджетов, обеспечивая стабильность и эффективность работы каждого из них.