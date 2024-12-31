LG показала первый в мире сгибаемый OLED-монитор

LG анонсировала свои игровые мониторы, среди которых выделяется UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor, способный работать в плоском или изогнутом варианте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor может сгибаться, предлагая два варианта использования: плоский экран или изогнутый с показателем кривизны 900R. В последней версии функции LG Dual-Mode пользователи могут легко переключаться между предустановками разрешения и частоты обновления, а также настраивать соотношение сторон и размер изображения.

Среди прочего отмечается поддержка Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, тогда как максимальная частота обновления пока не раскрывается.

Кроме того, LG выпустит 45-дюймовую модель с постоянной кривизной 800R и разрешением 5K2K.

Оба монитора обладают временем отклика 0,03 мс (GtG) и поддержкой DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с мощностью питания 90 Вт.

Стоимость и дата выпуска новых моделей будут объявлены в 2025 году. Серия UltraGear GX9 будет представлена на выставке потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе.