Масштабный сбой в Telegram

После Нового года пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.

Как сообщает Day.Az, по данным портала Downdetector, о проблемах сообщили жители разных стран.

Большинство пользователей мессенджера жаловались на сбои при соединении к серверам.