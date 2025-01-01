https://news.day.az/hitech/1719978.html Масштабный сбой в Telegram После Нового года пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Как сообщает Day.Az, по данным портала Downdetector, о проблемах сообщили жители разных стран. Большинство пользователей мессенджера жаловались на сбои при соединении к серверам.
Масштабный сбой в Telegram
После Нового года пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.
Как сообщает Day.Az, по данным портала Downdetector, о проблемах сообщили жители разных стран.
Большинство пользователей мессенджера жаловались на сбои при соединении к серверам.
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