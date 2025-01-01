https://news.day.az/hitech/1719978.html

Масштабный сбой в Telegram

После Нового года пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Как сообщает Day.Az, по данным портала Downdetector, о проблемах сообщили жители разных стран. Большинство пользователей мессенджера жаловались на сбои при соединении к серверам.