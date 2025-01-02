Новый тип магнитных квазичастиц поможет продлить срок службы телефонов

Исследователи из Университета Миссури обнаружили новый тип квазичастиц, которые встречаются во всех магнитных материалах независимо от их температуры или силы магнитного поля. Работа опубликована в журнале Physical Review Research (PRR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Квазичастицы - это частицы, которые описывают коллективное поведение множества взаимодействующих частиц, таких как электроны, атомы или спины. Они не существуют в привычном смысле, как электроны или протоны, но являются удобным способом описания сложных физических процессов.

Недавно ученые открыли новые квазичастицы - крошечные образования, которые движутся в магнитных материалах и обладают уникальными свойствами. Эти квазичастицы возникают в результате взаимодействия спинов электронов - носителей магнитных свойств в материалах - при определенных условиях, например, в наномагнитных решетках, где имеются сильные геометрические ограничения.

"Наши квазичастицы можно сравнить с пузырьками в газированных напитках," - объяснил профессор Карстен Ульрих, руководитель исследования. "Они свободно движутся с невероятной скоростью".

Одной из ключевых областей применения открытия является спинтроника - технология, использующая спины электронов вместо их электрического заряда для хранения и обработки информации.

"Применение наших частиц в спинтронике позволит, например, продлить срок службы батареи телефона на сотни часов," - отметил Сингх.

Исследователи пока не полностью понимают все механизмы, управляющие поведением этих квазичастиц. Следующие шаги будут направлены на изучение их взаимодействия с внешними магнитными полями.