Кадры первого в 2025 году полярного сияния

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился кадрами первого в новом году полярного сияния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новый год подарил жителям планеты шикарный вид на полярное сияние. В ночь с 1 на 2 января оно наблюдалось в серных широтах не только с Земли, но и с Международной космической станции (МКС). Вот пример того, как полыхает над Россией", - сказал Вагнер.