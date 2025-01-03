https://news.day.az/hitech/1720235.html Кадры первого в 2025 году полярного сияния - ВИДЕО Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился кадрами первого в новом году полярного сияния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Новый год подарил жителям планеты шикарный вид на полярное сияние. В ночь с 1 на 2 января оно наблюдалось в серных широтах не только с Земли, но и с Международной космической станции (МКС).
Кадры первого в 2025 году полярного сияния - ВИДЕО
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился кадрами первого в новом году полярного сияния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Новый год подарил жителям планеты шикарный вид на полярное сияние. В ночь с 1 на 2 января оно наблюдалось в серных широтах не только с Земли, но и с Международной космической станции (МКС). Вот пример того, как полыхает над Россией", - сказал Вагнер.
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