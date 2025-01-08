Найден способ отправить зонд к ближайшей звезде

Американские исследователи Джеффри Грисон и Геррит Брюхоуг предложили использовать релятивистские электронные пучки для разгона космического зонда до 10% от скорости света. Это позволит зонду достичь ближайшей звезды, Альфа Центавра, всего за 40 лет.

Как передает Day.Az, об открытии сообщает портал Universe Today (UT).

Большинство современных проектов по межзвездным путешествиям, таких как Breakthrough Starshot, предполагают отправку к звездам небольших зондов, которые будут двигаться под действием солнечных парусов и мощных лазеров. Однако такие зонды слишком малы для полноценного научного исследования. Грисон и Брюхоуг предложили альтернативный подход: отправить аппарат размером с зонды "Вояджер" (Voyager), оснащенный современным научным оборудованием. Этот аппарат будет разогнан с помощью длинного энергетического луча, что позволит ему достичь межзвездных скоростей.

Ключевая инновация в их подходе - использование явления "релятивистского сжатия", которое предотвращает распад пучка частиц на больших расстояниях. Это позволит эффективно передавать энергию зонду, находящемуся за сотни астрономических единиц от Солнца. Для реализации разработки ученые предложили построить платформу, которая будет парить рядом с Солнцем и формировать пучок, оставаясь неподвижной благодаря сочетанию давления света и магнитного поля.

Хотя проект остается в теоретической стадии, расчеты показывают, что с минимальными технологическими улучшениями его реализация возможна уже в ближайшем будущем. Ученые считают, что подобные миссии могут стать началом полноценного исследования других звездных систем и важным шагом в развитии космических технологий.