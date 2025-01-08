Nintendo Switch 2 показали на видео

Компания Genki, специализирующаяся на разработке и производстве аксессуаров для игровых приставок, опубликовала видеоролик, демонстрирующий рендер новой консоли Nintendo Switch 2. Видео было представлено на стенде Genki в рамках выставки CES 2025, где также были показаны неофициальные контроллеры Joy-Con 2. Это, как пишет издание DTF, подтверждает ранее появлявшиеся слухи о скором анонсе новой консоли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, примерно в то же время французское издание Numerama опубликовало видео, демонстрирующее макет Switch 2 с магнитными контроллерами Joy-Con. По информации Numerama, релиз консоли ожидается в апреле. Genki подтвердила эти сроки, заявив о готовности восьми аксессуаров для Switch 2 к одновременному запуску. Производитель чехлов Dbrand также планирует выпуск чехла для Switch 2 в конце марта-начале апреля.

Независимый блогер Nintendeal, ссылаясь на неофициальные источники, выразил уверенность в январском анонсе Nintendo Switch 2.

Хотя официально Nintendo лишь подтвердила презентацию новой консоли до конца марта 2025 года, заявление президента компании Сюнтаро Фурукавы и появление видео от Genki и других намеков существенно усиливают вероятность крайне скорого официального объявления приставки.