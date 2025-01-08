Razer представила игровое кресло с функциями обогрева и охлаждения

Компания Razer представила на CES 2025 прототип игрового кресла Project Arielle с интегрированными системами обогрева и охлаждения. Кресло, выполненное из сетчатого материала, оснащено бесшумной системой вентиляции, поддерживающей комфортную температуру независимо от условий окружающей среды. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам разработчиков, система из трех скоростей вентилятора способна снизить воспринимаемую температуру на 2-5 градусов Цельсия в сухом помещении. Для обогрева используется PTC-система, аналогичная той, что применяются в автомобильных сиденьях с подогревом, обеспечивающая температуру до 30 градусов Цельсия. Регулировка температуры и скорости вентиляторов осуществляется с помощью сенсорной панели на боковой части кресла. Как и ожидалось от Razer, кресло также оснащено RGB-подсветкой, меняющей цвет в зависимости от режима работы.

Недостатком прототипа является необходимость подключения к сети электропитания, что ограничивает свободу вращения. Однако, разработчики предусмотрели систему безопасного отсоединения кабеля при его натяжении.

Хотя, как пишет The Verge, Project Arielle пока остается концептом, его практичность впечатляет. Компания Razer не уточнила сроки начала продаж.