Новые снимки северного полюса Меркурия

Космический аппарат BepiColombo сделал одни из самых детализированных фотографий северного полюса Меркурия. Эти снимки были получены, когда аппарат приблизился к планете на расстояние всего 295 километров.

Как передает Day.Az, изображения были опубликованы на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Космический аппарат BepiColombo был назван в честь итальянского математика Джузеппе (Бепи) Коломбо, который внес значительный вклад в миссию NASA Mariner 10 в 1970-х годах, а также в проект спутников на тросах, разработанный Итальянским космическим агентством для полетов на американских шаттлах.

На новых фотографиях, полученных с аппарата, можно увидеть кратеры, которые всегда находятся в тени на северном полюсе, а также окружающие их вулканические равнины. BepiColombo также удалось запечатлеть крупнейший ударный кратер Меркурия, диаметр которого превышает 1 500 километров.

Этот пролет стал шестым сближением аппарата с Меркурием после его запуска в 2018 году. Новый маневр поможет вывести BepiColombo на траекторию, которая позволит ему войти на орбиту вокруг планеты в конце следующего года. На борту аппарата находятся два орбитальных зонда: один создан Европейским космическим агентством, другой - Японским агентством аэрокосмических исследований. Эти зонды будут изучать полярные области Меркурия.