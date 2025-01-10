Пользователей Chrome и Firefox призвали срочно обновить браузеры

Пользователей Google Chrome и Mozilla Firefox призвали обновить браузеры, так как они получили устранение ряда опасных уязвимостей. Об этом сообщает портал ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователям Chrome рекомендуется обновить браузер до версии 31.0.6778.264/265 для Windows и macOS и до версии 131.0.6778.264 для Linux. В этом обновлении устранены четыре уязвимости безопасности, одна из которых (CVE-2025-0291) позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код через специально созданную HTML-страницу или даже проводить атаку "отказ в обслуживании". За обнаружение этой уязвимости Google выплатила вознаграждение в размере $55 тыс.

Firefox, в свою очередь, обновился до версии 134, в которой были исправлены 11 уязвимостей безопасности. Три из них были оценены как высокорисковые. Одна из высокорисковых уязвимостей (CVE-2025-0244) затрагивает Firefox на устройствах Android и позволяет злоумышленникам подделывать адресную строку браузера, перенаправляя пользователей на опасные страницы.

Две другие уязвимости, CVE-2025-0242 и CVE-2025-0247, затрагивают как Firefox, так и почтовый клиент Mozilla Thunderbird. Они позволяют злоумышленникам читать или записывать код за пределами обычных областей памяти. При достаточных усилиях эти уязвимости могли бы быть использованы для запуска произвольного кода.