Инсайдер рассказал об улучшениях камеры в iPhone 17

Флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат три 48-мегапиксельные камеры. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, смартфоны iPhone 17 Pro оснастят основной камерой Fusion, ультраширокоугольным модулем и телеобъективом с тетрапризмой - все датчики получат разрешение 48 Мп. Фронтальная камера получит сенсор на 24 Мп. Таким образом, улучшены будут телеобъектив и селфи-камера.

Утечка подтверждает слова аналитика Apple Мин-Чи Куо, который еще в июне 2024 года заявил, что iPhone 17 Pro Max будет оснащен улучшенным телеобъективом. Новый слух также подтверждает это улучшение и для компактного iPhone 17 Pro.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. В линейку войдут четыре устройства. При этом место iPhone Plus займет совершенно новый iPhone 17 Air, который предложит корпус толщиной всего в 5,5 мм. Модели iPhone 17 Pro, по слухам, получат новый дизайн блока камер и задней панели, наполовину состоящую из алюминия и стекла.