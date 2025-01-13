Видеокарты Zotac оснастили необычным противопожарным индикатором

Компания Zotac создала специальный индикатор для своих видеокарт GeForce RTX 50, который укажет на риски возгорания видеоускорителя. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что видеокарты серии GeForce RTX 50, как и предшествующая серия RTX 40, оснащены 16-контактным разъемом питания, который часто вызывал проблемы из-за неправильного подключения пользователями.

Для этого в Zotac предусмотрели дополнительные меры безопасности, установив рядом с разъемом питания светодиод под названием Safety Light, который показывает правильность подключения штекера питания.

Если подключение выполнено корректно, индикатор светится зеленым, а в случае неполного подключения, что являлось одной из главных причин возгорания RTX 5090, индикатор будет светиться красным цветом.

Кроме того, разъем видеокарт Zotac получил еще одно улучшение, направленное на обеспечение безопасности. Так, контакты внутри разъема покрыты золотом, что повышает их устойчивость к коррозии и улучшает электропроводимость.