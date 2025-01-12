Apple может проиграть до $2 млрд.

Лондонский Апелляционный суд по вопросам конкуренции 13 января начнет рассмотрение масштабного коллективного иска против компании Apple. Британские потребители обвиняют технологического гиганта в антиконкурентных действиях и необоснованном завышении комиссий за приложения, скачиваемые через App Store.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, истцы требуют компенсации на сумму £1,5 млрд, сообщает Financial Times.

Суть претензий заключается в том, что Apple якобы создала монополию на рынке приложений для iOS, вынуждая разработчиков продавать программное обеспечение исключительно через App Store с комиссией до 30%. По мнению истцов, эти затраты перекладываются на пользователей, что приводит к завышению цен на приложения. Истцы утверждают, что в условиях свободной конкуренции комиссия могла бы быть значительно ниже.

Apple отвергает обвинения, называя иск необоснованным и утверждая, что ее комиссии соответствуют рыночной норме. Интересно, что это уже не первое судебное разбирательство против компании в Великобритании. В ноябре 2024 года против Apple был подан иск с аналогичными обвинениями, связанными с подпиской на iCloud, на сумму £3 млрд. Эксперты полагают, что решение суда по текущему иску может стать прецедентом, влияющим на регулирование цифрового рынка в будущем.