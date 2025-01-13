Стала известна рекордная толщина совершенно нового iPhone

Авторитетный аналитик Минг Чи Куо в своем блоге Medium заявил, что готовящийся к выходу iPhone 17 Air будет еще тоньше, чем ожидалось, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Куо, в самом тонком месте толщина iPhone 17 Air составит всего 5,5 мм. Предполагается, что самое тонкое место относится ко всему корпусу, за исключением блока камеры, который, вероятнее всего, будет выступать над корпусом, как и у других смартфонов.

Ранее инсайдеры сообщали, что толщина iPhone 17 Air будет варьироваться от 5 до 6 мм. Ради достижения такого тонкого корпуса Apple придется отказаться от стереодинамиков, оставив лишь один, а также убрать лоток для SIM-карт - устройство будет поддерживать только eSIM вне зависимости от региона.

Таким образом, iPhone 17 Air станет тоньше iPhone 6, толщина которого составляет 6,9 мм, но все же останется чуть толще последних iPad Pro (M4), с толщиной 5,3 мм и 5,1 мм для 11- и 13-дюймовых версий соответственно.

Презентация четырех смартфонов линейки iPhone 17 ожидается осенью 2025 года - новый iPhone 17 Air придет на смену большой модели Plus.