Согласно данным инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует выпустить обновленные версии HomePod mini и Apple TV в конце 2025 года. То есть релиз новинок ожидается в период с сентября по ноябрь. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые устройства станут частью обновленной стратегии Apple в сфере умного дома, которая включает в себя запланированный на этот год первый полноценный домашний хаб, а далее - домофон с Face (признан в РФ иностранным агентом) ID и систему видеонаблюдения.

Ожидается, что HomePod mini 2 и Apple TV следующего поколения получат новый чип Apple, объединяющий Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой Wi-Fi 6E, что обеспечит более высокую скорость и низкую задержку.

Apple TV, помимо нового чипа A-серии (более производительного, чем A15 Bionic), может получить цену от $99 в США и встроенную камеру для FaceTime. HomePod mini, в свою очередь, получит обновленный чип S-серии, улучшенное звучание и новые цветовые варианты.

Выпуск устройств осенью 2025 года позволит Apple избежать временного совпадения с другими ожидаемыми новинками, такими как новые MacBook Air, iPhone SE, AirTag, и базовая модель iPad.