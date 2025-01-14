Обновление до Windows 11 упростили

Американская корпорация Microsoft упростила процесс обновления с операционной системы (ОС) Windows 10 до 11. На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа заметили, что специалисты компании переписали страницу с рекомендациями для пользователей "Могу ли я обновиться до Windows 11?", заметно упростив инструкцию. Теперь в материале упоминается меньше технических подробностей. Инструкция предназначена для пользователей Windows 10 и более старых ОС.

По словам авторов издания, теперь для быстрого обновления до Windows 11 компьютер пользователя должен соответствовать двум требованиям - иметь Windows 10 и отвечать минимальным техническим требованиям. Инженеры корпорации упомянули, что процесс установки может отличаться для разных устройств. Также в редких случаях - например, при использовании узкоспециализированного софта - установка может быть невозможна.

Журналисты Neowin посчитали, что Microsoft переписала инструкцию, чтобы больше пользователей смогли подготовиться к прекращению бесплатной поддержки Windows 10, запланированной на октябрь 2025-го. "Люди, скорее всего, попадут на эту страницу, если будут искать информацию об обновлении в Google", - заметили авторы.