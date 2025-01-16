Windows 10 получает одно и то же обновление даже после его установки
Пользователи Windows 10 пожаловались, что после установки обновления KB5048239 система предлагает им снова обновиться на эту версию. Об этом сообщает портал PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Выпущенное еще в ноябре 2024 года обновление предназначено для улучшения среды восстановления Windows (WinRE). Несмотря на многочисленные отзывы о штатной установке обновления, некоторые столкнулись с тем, что после перезагрузки "Центр обновления Windows" снова предлагает установить его. Повторные попытки установки не решают проблему, а перезапуск или переустановка Windows не помогает.
Жалобы начали появляться на официальном форуме Microsoft с 10 января 2025 года и касаются компьютеров с разными конфигурациями. При этом система остается работоспособной, а инструменты, такие как Windows Event Viewer и Norton 360, показывают успешную установку обновления.
Причина проблемы пока остается неизвестной, а Microsoft не комментировала ситуацию.
Пока что для пользователей ПК на Windows 10 единственным решением остается игнорирование обновления до выпуска патча с исправлением.
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