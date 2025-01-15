Раскрыты подробные характеристики новой консоли Nintendo

Инсайдер Zuby_Tech опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) подробные характеристики предстоящей гибридной консоли Nintendo Switch 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, производительность GPU в портативном режиме составит 1,72 TFLOPS, а в стационарном, при подключении консоли к док-станции, - 3 TFLOPS. Режим частоты CPU, GPU и оперативной памяти будут зависеть от режима использования.

По словам Zuby_Tech, ARM-чип консоли будет включать 8-ядерный процессор с частотой до 1,1 ГГц, GPU Nvidia T239 на архитектуре Ampere с 1534 ядрами CUDA, 48 тензорными ядрами третьего поколения и двумя RT-ядрами. Частота GPU составит 561 МГц в портативном режиме или 1007 МГц в стационарном. Также консоли приписывают оперативную память LPDDR5X объемом 12 ГБ (2х6 ГБ) с частотой от 2133 МГц до 3200 МГц и пропускной способностью от 68,26 Гбит/с до 102,40 Гбит/с.

По слухам, презентация консоли Nintendo Switch 2 состоится уже 16 января, где компания планирует продемонстрировать дизайн и раскрыть характеристики новой консоли, а в продажу устройство поступит лишь весной-летом 2025 года.