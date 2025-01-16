Под брендом Nokia перестали выпускать смартфоны

Корпорация HMD Global прекратила выпуск и продажу смартфонов под брендом Nokia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С международного сайта компании исчезли модели смартфонов Nokia. В ассортименте остались только девайсы под собственным брендом HMD - в том числе, новые аппараты Key и Arc. Прекращение продаж смартфонов Nokia, очевидно, связано с тем, что HMD Global намерена развивать собственную торговую марку.

При этом телефоны Nokia без смарт-функций остались в продаже. На том же сайте корпорации доступно почти четыре десятка моделей кнопочных аппаратов.