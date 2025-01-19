TikTok-у предложили слияние

Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сделала предложение китайской ByteDance о приобретении сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это произошло за несколько часов до вступления в США в силу запрета этой платформы, сообщила телекомпания CNBC.

По ее сведениям, предложение позволит акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставит базирующейся в Калифорнии Perplexity AI, стоимость которой оценивается в $9 млрд, доступ к видеороликам сервиса. Стороны могут закрыть сделку через несколько месяцев.

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу заявил в интервью телекомпании NBC, что склоняется к отсрочке запрета TikTok на 90 дней. Ранее предложение о покупке американских активов сервиса сделала некоммерческая организация Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту. В списке потенциальных покупателей СМИ называли и Илона Маска.

Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что, по мнению президента Байдена, сервис TikTok "должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом" при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.