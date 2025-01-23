Разработчики игр разочаровались в ИИ

Опрошенные организаторами выставки Game Developers Conference разработчики видеоигр заявили, что искусственный интеллект (ИИ) оказывает негативное влияние на индустрию. Об этом сообщает издание Wired, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты опросили 3000 разработчиков игр по всему миру. Оказалось, что 52 процента респондентов работали в 2024 году в студиях, которые используют генеративный ИИ при создании игр. Около половины опрошенных заявили, что обеспокоены негативным влиянием, которое оказывают новые технологии на отрасль, и разочарованы ИИ.

Около 30 процентов респондентов заявили, что относятся к ИИ в разработке видеоигр негативно, - в 2023 году лишь 18 процентов опрошенных ответили так же. Лишь 13 процентов геймдизайнеров полагают, что искусственный интеллект помогает создавать игры, а не генерирует дополнительные сложности.

Респонденты согласились с тезисом, что ИИ помогает в написании кода, создании концепт-артов и 3D-моделей. Однако на вопрос о том, в какой области ИИ можно эффективно применять в отрасли, самым частым ответом был "никакой".

"Я глубоко сожалею о том, что решил использовать ИИ в своей работе", - заявил один из геймдизайнеров. По словам другого специалиста, качество работы ИИ настолько низкое, что за ним часто приходится все переделывать. Другими причинами кризиса в индустрии специалисты назвали расширение штатов студий после COVID-19, рост числа переоцененных проектов и отвратительный менеджмент.