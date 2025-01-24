В Китае выпустят рекордно тонкий складной смартфон
Китайская корпорация Oppo запланировала выпуск рекордно тонкого складного смартфона. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты обратили внимание на публикацию в Weibo топ-менеджера Oppo Пита Лау. Тот заявил, что компания приготовила выпуск флагманского смартфона Oppo Find N5, который получит рекордно тонкий корпус. Девайс должны представить в феврале.
Вместе с сообщением Лау приложил изображение смартфона, снятого сбоку, с приложенным к нему карандашом - устройство для письма оказалось значитально толще телефона. Пит Лау не стал раскрывать размеров смартфона. Однако журналисты PhoneArena заметили, что обычный карндаш имеет диаметр около 7-8 миллиметров. По их мнению, скорее всего флагман Oppo получит толщину меньше 4 миллиметров.
В материале издания говорится, что в настоящий момент самым тонким складным телефоном на рынке является Honor Magic V3. Толщина гаджета в сложенном состоянии составляет 9,2 миллиметра, в разложенном - 4,2 миллиметра.
Журналисты издания также предположили, что Oppo Find N5 получит основной 8-дюймовый дисплей и дополнительный 6,4-дюймовый экран. Флагман будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти.
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