HMD полностью отказалась от продаж смартфонов Nokia

Компания HMD Global прекратила продажи смартфонов под брендом Nokia и полностью перешла на использование собственного бренда. Об этом сообщает портал TechNetBooks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эпоху смартфонов компания Nokia, некогда занимавшая лидирующие позиции на рынке мобильных телефонов, столкнулась с серьезной конкуренцией. После неудачной попытки Microsoft возродить бренд с помощью устройств на Windows в 2016 году было подписано лицензионное соглашение, согласно которому HMD получила право выпускать устройства под маркой Nokia.

HMD выпустила несколько успешных и доступных устройств под брендом Nokia, но постепенно начала отказываться от этой марки в пользу собственных. Теперь при посещении сайта HMD пользователи увидят последние модели смартфонов под брендом HMD, такие как HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse, а устройства под брендом Nokia перенесены в раздел "устаревших" и помечены как недоступные.

Отмечается, что HMD продолжит использовать бренд Nokia, но только для простых и недорогих кнопочных телефонов.