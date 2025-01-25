Пользователей Samsung Galaxy S21 призвали обновить ПО

Компания Samsung выпустила январский патч безопасности для флагманских смартфонов серии Galaxy S21, вышедших в 2021 году. Об этом сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra устраняет 51 уязвимость в программном коде, из которых как минимум пять являются критическими.

На данный момент обновление доступно для операторских версий смартфонов в США. Также аналогичное обновление выпущено для стандартной версии Samsung Galaxy S21 FE с номером прошивки G990U1UESEGXL5.

В ближайшее время январские обновления безопасности будут доступны для смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21 FE в других странах, в том числе и для российских версий.

Владельцам этих смартфонов рекомендуется обновить программное обеспечение, чтобы снизить риски, связанные с безопасностью.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S21 были представлены в начале 2021 года. Эти устройства оснащены фирменным чипом Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от региона продаж.