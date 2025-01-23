Американцы стали чаще покупать дешевые iPhone

В третьем квартале 2024 года в США стали популярны неактуальные смартфоны Apple, вышедшие в 2023-м или позже. Об этом сообщается в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно исследованию, доля смартфонов линейки iPhone 16 составила 68 процентов. При этом каждый третий приобретенный iPhone - доля 32 процентов - оказался неактуальным. Так, на iPhone 14 пришлось 16 процентов, iPhone 15 - 8 процентов, iPhone SE - 5 процентов продаж.

По словам специалистов, этом может быть связано с тем, что даже вышедшие 2 или 3 года назад старые смартфоны Apple все еще хорошо работают и медленно устаревают. Поэтому перед праздниками американцы решили сэкономить и начали чаще покупать дешевые устройства.

Среди актуальных смартфонов лидировал iPhone 16 Pro Max, который получил долю 23 процента. Однако другие девайсы серии не сильно отстали от него: на iPhone 16 пришлось 21 процент, iPhone 16 Pro - 16 процентов, iPhone 16 Plus - 8 процентов продаж.