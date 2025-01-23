https://news.day.az/hitech/1725019.html Глобальный сбой в работе ChatGPT В работе ChatGPT произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы начали поступать в 15:30 по бакинскому времени. В основном проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщают пользователи из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Финляндии и других стран.
Глобальный сбой в работе ChatGPT
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы начали поступать в 15:30 по бакинскому времени. В основном проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщают пользователи из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Финляндии и других стран. По состоянию на 16:15 по бакинскому времени число жалоб на сбой ресурса достигло 1798.
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