Глобальный сбой в работе ChatGPT

В работе ChatGPT произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать в 15:30 по бакинскому времени. В основном проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщают пользователи из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Финляндии и других стран. По состоянию на 16:15 по бакинскому времени число жалоб на сбой ресурса достигло 1798.