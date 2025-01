https://news.day.az/hitech/1726311.html

Оригинальные части игры The Sims перевыпустят

Американский издатель Electronic Arts (EA) перевыпустит первые части видеоигры The Sims. Об этом сообщает издание Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Согласно источникам медиа, компания до конца января анонсирует The Sims и The Sims 2. Переизданные игры выйдут для пользователей ПК.