Оригинальные части игры The Sims перевыпустят

Американский издатель Electronic Arts (EA) перевыпустит первые части видеоигры The Sims. Об этом сообщает издание Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно источникам медиа, компания до конца января анонсирует The Sims и The Sims 2. Переизданные игры выйдут для пользователей ПК. Сообщается, что тайтлы будут поддерживать все вышедшие на данный момент дополнения. Однако неизвестно, собирается ли EA выпускать ремейки игр для консолей.

В качестве подтверждения своего сообщения журналисты поделились публикацией официального аккаунта The Sims в X, в котором появился ностальгический ролик, посвященный первым играм серии. Также разработчики игры напомнили, что в 2025-м они отметят 25 лет с момента выхода оригинальной The Sims.

Первая часть The Sims - видеоигры в жанре симулятора жизни - вышла в феврале 2000 года. Изначально игра была доступна только на ПК, но спустя три года ее портировали на консоли. The Sims 2 появилась в 2004 году.

В заключение журналисты Kotaku заметили, что последней игрой серии оказалась The Sims 4, релиз которой состоялся в 2014 году. Однако видеоигра получилась настолько качественной и популярной, что в EA решили не выпускать The Sims 5, а разрабатывать дополнения.