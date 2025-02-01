Представлен новый конкурент DeepSeek

Институт искусственного интеллекта Аллена (Ai2) выпустил Tülu 3 405B - языковую модель с открытым исходным кодом, которая, как сообщается, по производительности соответствует или превосходит DeepSeek V3 и GPT-4o.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, команда во многом объясняет этот успех новым подходом к обучению под названием RLVR.

Модель, созданная на основе Llama 3.1, использует "обучение с подкреплением с проверяемыми вознаграждениями" (RLVR), которое вознаграждает систему только в том случае, если она выдаёт проверяемые правильные ответы. По словам AI2, этот подход особенно хорошо подходит для математических задач, результаты которых можно легко проверить.

"Обучение модели с 405 миллиардами параметров вывело нас на технический предел, потребовав 32 вычислительных узла с 256 графическими процессорами, работающими вместе. Каждый этап обучения занимал 35 минут, и команде пришлось использовать обходные пути, например вспомогательную модель меньшего размера, чтобы справиться с вычислительными нагрузками. Проект постоянно сталкивался с техническими трудностями, которые требовали постоянного внимания, - опыт, которым редко делятся компании, разрабатывающие аналогичные модели".

AI2 утверждает, что Tülu превосходит другие модели с открытым исходным кодом, такие как Llama 3.1 405B Instruct и Nous Hermes 3 405B, несмотря на то что обучение пришлось завершить досрочно из-за нехватки вычислительных мощностей. Он также соответствует или превосходит по производительности DeepSeek V3 и GPT-4o.

В процессе обучения сочетались контролируемая тонкая настройка, прямая оптимизация предпочтений и RLVR - подход, схожий с обучением Deepseek R1, особенно в том, что, по мнению команды, обучение с подкреплением больше подходит для более крупных моделей.