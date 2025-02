https://news.day.az/hitech/1727529.html

Игру GTA смогли запустить на смарт-часах Samsung

Пользователь Reddit под ником u/ZenonDesingk запустил на своих Galaxy Watch 5 культовые игры, такие как Grand Theft Auto: Vice City, Need for Speed: Most Wanted и God of War: Chains of Olympus. Это стало возможным благодаря использованию эмулятора PSP. Об этом сообщает издание SammyGuru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.