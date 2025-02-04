Игру GTA смогли запустить на смарт-часах Samsung

Пользователь Reddit под ником u/ZenonDesingk запустил на своих Galaxy Watch 5 культовые игры, такие как Grand Theft Auto: Vice City, Need for Speed: Most Wanted и God of War: Chains of Olympus. Это стало возможным благодаря использованию эмулятора PSP. Об этом сообщает издание SammyGuru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее возможность просто просматривать веб-страницы на смарт-часах вызывала удивление, но теперь функционал этих устройств вышел далеко за рамки базовых возможностей. Тем не менее, u/ZenonDesingk решил проверить, на что еще способны его часы. Несмотря на то, что Galaxy Watch 5 оснащены процессором Exynos W920 среднего уровня, энтузиасту удалось запустить эмулятор PSP. Первые попытки установить эмулятор напрямую на часы были безуспешны. Решение было найдено с помощью инструмента Android Debug Bridge (ADB) под названием Bugjaeger. Установив его на телефон и активировав беспроводной ADB на часах, u/ZenonDesingk смог передать эмулятор на Galaxy Watch 5 через Wi-Fi.

Результаты превзошли ожидания. Многие игры работали на частоте 60 кадров в секунду. Несмотря на то, что более требовательные игры, такие как God of War: Chains of Olympus, иногда показывали 30 кадров в секунду, общая производительность приятно удивила. Принимая во внимание маленький экран часов, использование сенсорных кнопок не было удобным, поэтому u/ZenonDesingk подключил Bluetooth-контроллер 8Bitdo Ultimate 2C для более комфортной игры.

После успешного эксперимента, пользователь вернул часы к обычному режиму работы. Несмотря на то, что Galaxy Watch 5 не предназначены для игр такого уровня, данный эксперимент демонстрирует, что их потенциал гораздо шире, чем просто отслеживание фитнес-показателей и отображение уведомлений.