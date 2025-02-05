Новую видеокарту Nvidia разогнали до рекордных показателей
Инженеры Asus China продемонстрировали впечатляющий результат разгона графического адаптера Asus ROG Astral RTX 5090D. Об этом сообщает издание VideoCardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С помощью жидкого азота частота графического процессора достигла 3,4 ГГц, а память работала на скорости 34 Гбит/с (17 ГГц). Энергопотребление при этом превысило 1000 Вт, а общая мощность тестовой системы (включающей материнскую плату Asus ROG X870E Hero, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и ОЗУ G.Skill DDR5-6000) достигла 1767 Вт.
Отметим, что RTX 5090D, хоть и имеет урезанные возможности ИИ по сравнению с базовой версией RTX 5090, в остальном идентична ей по характеристикам. Разгон обеспечил прирост производительности на 16% по результатам тестов 3DMark. В частности, в Time Spy Extreme результат составил 30 270 баллов (против 26 389 у стоковой карты), в Fire Strike Ultra - 36 431 (33 554), а в Port Royal - 43 372 (37 263).
Демонстрацию провел генеральный менеджер Asus China Тони Ю, сравнивший при этом графический процессор GB202 (744 мм², крупнейший потребительский GPU со времен TU102 Turing) RTX 5090D с AD102, используемым в RTX 4090. Несмотря на впечатляющие результаты, Asus подчеркивает, что подобный экстремальный разгон с использованием жидкого азота не предназначен для повседневного использования.
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