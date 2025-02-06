Samsung признала линейку Galaxy S21 устаревшей

Компания Samsung объявила о прекращении ежемесячных обновлений безопасности для своей линейки флагманских смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Это решение связано с устареванием устройств, которым исполнилось четыре года с момента выхода на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как указано на обновленной странице Security Updates Work Scope на сайте Samsung, теперь эти модели будут получать обновления безопасности лишь четыре раза в год. Ранее устройства получали патчи безопасности ежемесячно.

Владельцам Galaxy S21 FE пока рано беспокоиться - их модель продолжит получать ежемесячные обновления. Однако, как отмечают эксперты, это ненадолго, и уже в начале следующего года поддержка будет сокращена и для этой модели.

В момент анонса линейки Galaxy S21 компания Samsung гарантировала четыре года крупных обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Ожидается, что в ближайшее время Galaxy S21 получит обновление до Android 15, которое, вероятно, станет последним крупным обновлением для этих устройств.

Владельцам Galaxy S21 FE повезло чуть больше - смартфон имеет право на еще одно крупное обновление, а значит, получит Android 16 после его выхода в этом году. Это означает, что устройство останется актуальным еще как минимум один год.

Несмотря на то, что переход с Galaxy S24 на Galaxy S25 может показаться неоправданным, компания рекомендует владельцам более старых моделей, таких как Galaxy S21, серьезно задуматься об обновлении своего смартфона в этом году.